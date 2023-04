Viermal Rijkhoff: BVB-Talent schießt sich für Bundesliga warm

Mit 4:0 besiegte die U19 von Borussia Dortmund am Ostermontag Hertha BSC im Halbfinal-Hinspiel der deutschen A-Junioren-Meisterschaft. Viermal netzte Julian Rijkhoff gegen den Hauptstadtklub ein. Ein beeindruckendes Statement des niederländischen Nachwuchsstürmers aus den Reihen der Schwarz-Gelben. Und ebenso ein Zeichen an die Sportliche Leitung, dass der 18-Jährige dem Jugendfußball allmählich entwachsen ist.

Nicht nur durch den Viererpack gegen die Hertha lässt Rijkhoff aufhorchen. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Rechtsfuß in der laufenden Spielzeit 21 Tore in 25 Spielen. Dazu steuerte er noch sechs Assists zum Erfolg der BVB-Junioren bei. Dass Rijkhoff damit zwangsläufig im Scheinwerferlicht steht, ist kein Wunder. Doch wo führt sein Weg hin?

Nächster Schritt Bundesliga?

Der Pfad des treffsicheren Stürmers scheint vorgezeichnet: Mit einer derart ansprechenden Torquote sind erste Einsätze in der Bundesliga greifbar. Bereits auf der Asien-Tour des BVB im vergangenen Winter gehörte Rijkhoff zur Auswahl der Profis und durfte sich Trainer Edin Terzic über einen längeren Zeitraum präsentieren.

Nach seiner Vertragsverlängerung im Februar ließ der Youngster verlauten: „Ich spüre das Vertrauen der Verantwortlichen und werde weiter für meinen Traum arbeiten, irgendwann für Borussia Dortmunds Profis spielen zu dürfen.“ Mit der Ausdehnung des Kontrakts sendete auch der BVB ein Zeichen an den Torjäger, dass man langfristig auf ihn zählt.

Umweg 3. Liga?

Ob Rijkhoff schon ab Sommer zum Profi-Kader stößt, steht noch nicht fest. Gut möglich, dass man den Angreifer über die zweite Mannschaft in die harte Schule der 3. Liga schickt. Dort könnte sich Rijkhoff an die Härte des Herrenfußballs gewöhnen. Toptalenten wie Youssoufa Moukoko (zwei Spiele/ein Tor) oder Jamie Bynoe-Gittens (null Spiele) blieb dies in der Vergangenheit jedoch weitestgehend erspart.

Kaderplatz von Modeste

Der Weg zu den Profis ist für Rijkhoff jedenfalls nicht versperrt. Neben Sébastien Haller (28) und Moukoko befindet sich mit Anthony Modeste (34) nur ein weiterer Mittelstürmer im Kader. Der Vertrag des Franzosen läuft im Sommer aus, eine Verlängerung ist kein Thema. Ob Terzic und die Dortmunder Chefetage allerdings auf ein Modell mit zwei Talenten für diese Position bauen wollen, bleibt abzuwarten.

Beiden Sturmhoffnungen ausreichend Spielpraxis zu garantieren und gleichzeitig den hohen sportlichen Erwartungen gerecht zu werden, gleicht einem Drahtseilakt. Eine Leihe zu einem Klub, der Rijkhoff Spielpraxis ermöglicht und auf einem hohen Niveau spielt, wäre eine weitere Option. Talente über Leihwechsel zu entwickeln, war bisher bei der Borussia aber keine übliche Variante. Dass Rijkhoff kurz- bis mittelfristig in den Profifußball drängt, wird jedem klar, der den U18-Nationalspieler genauer unter die Lupe nimmt.