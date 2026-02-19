Bis zu 12 Millionen: BVB holt Abwehrjuwel Prates

Borussia Dortmund angelt sich das verheißungsvolle Linksverteidiger-Talent Kauã Prates. Der Bundesligist gibt die Verpflichtung des erst 17-Jährigen offiziell bekannt. Im Sommer wechselt der Brasilianer aus seiner Heimat von Cruzeiro an die Strobelallee. Prates erhält beim BVB einen Vertrag bis 2031.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Dienste des Abwehrjuwels legen die Schwarz-Gelben dem Vernehmen nach bis zu zwölf Millionen Euro auf den Tisch. Die fixe Ablöse liegt Berichten zufolge bei sieben Millionen, fünf weitere Millionen könnten durch Boni folgen.

Cruzeiro soll sich zudem eine Weiterverkaufsklausel gesichert haben. Demnach würde der brasilianische Erstligist am Gewinn der Dortmunder beteiligt werden, sollten diese Prates in Zukunft für eine höhere Summe als den Einkaufspreis weiterverkaufen. Je höher dabei die Ablöse, desto höher der zu entrichtende Prozentsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eines der Toptalente aus Südamerika

BVB-Sportchef Lars Ricken ordnet ein: „Mit Kauã haben wir einen extrem spannenden Spieler für uns gewinnen können. Er ist noch sehr jung und zählt zu den talentiertesten Spielern in Südamerika. Wir sind überzeugt davon, dass er mit seinen Fähigkeiten, seinem Ehrgeiz und seinem Entwicklungspotenzial sehr gut zu Borussia Dortmund passt.“

Bislang kommt Prates auf 17 Profi-Einsätze, für die brasilianische U17-Nationalmannschaft lief er fünfmal auf. Seine nächsten Karriereschritte will der talentierte Linksfuß nun in Dortmund gehen.