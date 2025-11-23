Überraschung: Schicker bleibt in Hoffenheim

Der VfL Wolfsburg umgarnte Andreas Schicker heftig, zuvor wollte RB Salzburg den Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim zurück nach Österreich locken. Doch die Bemühungen sind ins Leere gelaufen, wie die TSG bekanntgibt, bleibt der Funktionär den Kraichgauern treu. Das ist das Ergebnis von zahlreichen Gesprächsrunden mit dem Vorstand und Mäzen Dietmar Hopp. Fortan bildet Schicker mit Tim Jost das alleinige Führungsduo des Bundesligisten.

Der interimistische Vorstandsvorsitzende Christoph Henssler hofft, dass nun wieder Ruhe einkehrt: „Ich freue mich, dass Andreas Schicker den erfolgreichen Weg der TSG, den er maßgeblich bestimmt hat, weiterführen will. Wir haben auf Gesellschafterebene gemeinsam mit Dietmar Hopp vertrauensvolle und inhaltlich gute Gespräche geführt. Uns allen ist wichtig, nach den zuletzt ohne Frage turbulenten Wochen zu Stabilität, Kontinuität und Ruhe zurückzukehren.“

Auch Schicker ist überzeugt von seiner Entscheidung: „Das Interesse anderer Vereine ehrt mich – und ist zugleich eine schöne Bestätigung für die Arbeit, die wir hier im Kraichgau leisten. Aber die TSG-Gesellschafter haben mir eine klare Perspektive aufgezeigt, hier weiter erfolgreich arbeiten zu können. Ich freue mich über diese Entwicklung, aber wir sind hier noch nicht fertig.“

Die Suche geht weiter

In Wolfsburg bestätigte man am Abend, dass Schicker „einer von mehreren Kandidaten“ gewesen sei. Man respektiere allerdings die Entscheidung des Vereins, Schicker nicht abzugeben. Zuletzt war eine Ablöse von zwei Millionen Euro im Gespräch, nun hat Hoffenheim einem Wechsel aber endgültig einen Riegel vorgeschoben.