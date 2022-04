24 Millionen: Ex-Kölner Dennis nach Spanien?

Der FC Villarreal zeigt Interesse an Emmanuel Dennis. Nach Informationen des ‚Evening Standard‘ will Trainer Unai Emery den Stürmer vom FC Watford im Sommer gerne in die Primera División holen. Als mögliche Ablöse stehen umgerechnet rund 24 Millionen Euro im Raum.

Dennis war erst vor Beginn der aktuellen Saison für vier Millionen Euro vom FC Brügge in die Premier League gewechselt. In 31 Einsätzen in Englands höchster Spielklasse gelangen dem 24-jährigen Nigerianer bislang zehn Tore und sechs Assists. In der Rückrunde der Saison 2020/21 war Dennis wenig erfolgreich für den 1. FC Köln auf Torejagd gegangen.