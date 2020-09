Nächster Liverpooler für Wolverhampton?

Der FC Liverpool und die Wolverhampton Wanderers spielen derzeit Doppelpass auf dem Transfermarkt. Mit Alex Oxlade-Chamberlain (27) könnte laut dem ‚Daily Mirror‘ ein weiterer Spieler zwischen beiden Klubs transferiert werden. Demnach erwägen die Wolves einen Transfer des englischen Nationalspielers in Liverpooler Diensten.

Was vor einiger Zeit noch schwierig geworden wäre, erscheint vor allem nach dem Transfer von Thiago inzwischen realistisch zu sein. Oxlade-Chamberlain ist in der Mittelfeld-Hierarchie der Reds abgerutscht, muss um Spielzeit bangen und könnte diese stattdessen in Wolverhampton bekommen. Dorthin wechselte zuletzt bereits Liverpools Rechtsverteidiger Ki-Jana Hoever, während es im Gegenzug Diogo Jota an die Merseyside zog.