Real Madrid: Mayoral vor Wechsel

Die Wege von Real Madrid und Borja Mayoral trennen sich wohl ein weiteres Mal. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, steht ein Wechsel zur AS Rom bevor. Die Giallorossi und die Königlichen sollen sich auf eine Leihe geeinigt haben. Zudem werde eine Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro vereinbart.

Das Eigengewächs war in den vergangenen Jahren bereits zweimal an UD Levante und eine Saison an den VfL Wolfsburg verliehen. In Madrid ist Mayoral nicht eingeplant. Nur 32 Spiele absolvierte der 23-Jährige insgesamt für die Real-Profis. Er erzielte sieben Tore.