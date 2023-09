Haaland: „Guardiola musste nicht viel sagen“

Erling Haaland musste nicht lange von einem Wechsel zu Machester City überzeugt werden. Im Interview mit ‚France Football‘ äußert sich der 23-jährige Stürmer über die Avancen von Pep Guardiola: „Um ehrlich zu sein, musste er nicht viel zu sagen. Das von City über mehrere Spielzeiten entwickelte Spiel sprach für sich. Dieses Tiki-Taka, das an die Premier League angepasst wurde, wollte ich unbedingt mitmachen. Und ich habe die bestmögliche Wahl getroffen, da wir Geschichte geschrieben haben.“

Haaland wusste in seiner ersten Saison für die Skyblues zu überzeugen. In 53 Spielen steuerte er 61 Torbeteiligungen bei. Im Vorfeld des Wechsels wurde teils in Frage gestellt, ob City überhaupt einen echten Neuner brauche. „Am Ende denke ich, dass ich den Leuten gezeigt habe, dass es gut funktionieren kann und dass City auch mit mir einen fantastischen Fußball spielen kann“, ist der norwegische Nationalspieler durchaus stolz.