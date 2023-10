United sucht Abnehmer: Sancho billiger zu haben

Manchester United kommt den Interessenten für den ausgemusterten Jadon Sanchon immer weiter entgegen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, sind die Red Devils inzwischen bereit, einen Teil des Gehalts zu übernehmen, wenn sich ein Abnehmer für eine Rückrunden-Ausleihe des 23-Jährigen findet. Zuletzt war der Flügelspieler mit Ex-Klub Borussia Dortmund und Juventus Turin in Verbindung gebracht worden.

Die Alte Dame ist Berichten zufolge bereit, den Offensivmann auszuleihen. Voraussetzung war bisher allerdings, dass United den Bianconeri beim Gehalt entgegenkommt. Dies scheint nun der Fall zu sein. In Manchester steht Sancho nach seiner öffentlichen Kritik an Trainer Erik ten Hag weiter auf dem Abstellgleis. Da sich der ehemalige BVB-Profi uneinsichtig zeigt, bleibt der Weg zurück ins Team versperrt. An den ersten drei Spieltagen wurde Sancho jeweils eingewechselt. Seit Ende August kam der Rechtsfuß jedoch nicht mehr zum Einsatz.