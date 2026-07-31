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Bayer gibt Faye ab

von Dominik Sandler - Quelle: Metropolitano.gal | Matteo Moretto
Abdoulaye Faye beim Training von Bayer Leverkusen @Maxppp

Abwehrspieler Abdoulaye Faye wird auch in der Saison 2026/27 nicht für Bayer Leverkusen spielen. Wie die spanische Online-Zeitung ‚Metropolitano.gal‘ berichtet und Matteo Moretto bestätigt, steht der 21-jährige Senegalese vor einem Transfer auf Leihbasis zu Celta Vigo. Teil des Deals soll eine Kaufoption sein.

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Faye war vor einem Jahr für 2,7 Millionen Euro von BK Häcken aus Schweden unters Bayer-Kreuz gewechselt. In der vergangenen Saison wurde der Linksfuß an den FC Lorient verliehen und absolvierte dort 17 Partien. An Bayer ist Faye noch bis 2030 gebunden.

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