Di María beim Medizincheck

Ángel Di María wird am heutigen Freitag die letzte Hürde vor seiner Vertragsunterschrift bei Juventus Turin nehmen. Wie der Rekordmeister per Twitter bekanntgibt, ist der argentinische Offensivspieler am Morgen am hauseigenen Medizinzentrum J Medical eingetroffen, um die sportärztliche Untersuchung abzulegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Di María stand seit 2015 bei Paris St. Germain unter Vertrag. Vor einer Woche lief der Vertrag an der Seine aus. Für PSG kam der 34-Jährige in 295 Pflichtspielen zum Einsatz und war an 212 Treffen direkt beteiligt.