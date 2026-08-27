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Serie A

Morata in die zweite Liga

von Julian Jasch - Quelle: Fabrizio Romano
Álvaro Morata im Como-Trikot @Maxppp

Álvaro Morata (33) von Como 1907 steht vor einer Rückkehr in seine spanische Heimat. Laut Fabrizio Romano sind lediglich Details zu klären, bis sich der prominente Stürmer dem Zweitligisten CD Leganés auf Leihbasis anschließt.

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Seit 2025 geht der 87-fache Nationalspieler am Comer See auf Torejagd. Zuvor war er für den AC Mailand, Galatasaray, Atlético Madrid, Juventus Turin, den FC Chelsea und Real Madrid aktiv.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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