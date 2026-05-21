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Offiziell Weltmeisterschaft

WM: Senegal nominiert Bayern-Juwel Ndiaye

von Lukas Weinstock
3 min.
Bara Sapoko Ndiaye bei seinem Debüt @Maxppp

Der Senegal reist womöglich mit zwei Profis des FC Bayern zur diesjährigen Weltmeisterschaft. FCB-Stürmer Nicolas Jackson (24) und Mittelfeld-Juwel Bara Sapoko Ndiaye (18) sind Teil des vorläufigen senegalesischen Kaders. Aktuell finden sich im Aufgebot 28 Profis wieder, vor dem Turnier muss die Anzahl aber noch auf 26 reduziert werden.

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Angeführt wird das Aufgebot von den Altstars Sadio Mané (34/ Al Nassr) und Kalidou Koulibaly (34/Al Hilal). In der anspruchsvollen Gruppe I trifft der Senegal auf Frankreich, Norwegen und den Irak.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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