Köln: Bittere Pille für Thielmann

von Dominik Schneider
1 min.
Jan Thielmann bejubelt einen Treffer @Maxppp

Beim 1. FC Köln füllt sich das Lazarett. Wie der formstarke Aufsteiger mitteilt, fällt Jan Thielmann vorerst aus. Der Offensivmann verletzte sich im Training und unterzog sich anschließend einer MRT-Untersuchung. Diese ergab eine Muskelverletzung. Zur genauen Ausfallzeit gibt es keine Prognose.

1. FC Köln
Der FC muss vorerst auf Jan Thielmann verzichten. 🤕 Der Offensivspieler musste am Mittwoch das Training vorzeitig beenden. Eine MRT-Untersuchung ergab eine Muskelverletzung, durch die der 23-Jährige zunächst pausieren muss. Gute Besserung, Jan! 🫶
#effzeh
Bei X ansehen

Am Wochenende müssen die Geißböcke auswärts gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr ran), am darauffolgenden Mittwoch ist im DFB-Pokal der FC Bayern (20:45 Uhr) zu Gast in der Domstadt.

