Köln: Bittere Pille für Thielmann

Beim 1. FC Köln füllt sich das Lazarett. Wie der formstarke Aufsteiger mitteilt, fällt Jan Thielmann vorerst aus. Der Offensivmann verletzte sich im Training und unterzog sich anschließend einer MRT-Untersuchung. Diese ergab eine Muskelverletzung. Zur genauen Ausfallzeit gibt es keine Prognose.

Am Wochenende müssen die Geißböcke auswärts gegen Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr ran), am darauffolgenden Mittwoch ist im DFB-Pokal der FC Bayern (20:45 Uhr) zu Gast in der Domstadt.