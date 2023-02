Medien: Gracia soll Marsch-Nachfolger werden

Leeds United könnte zeitnah einen Nachfolger für den entlassenen Jesse Marsch präsentieren. Wie die ‚Yorkshire Evening Post‘ berichtet, ist Javi Gracia mittlerweile Favorit auf den vakanten Posten bei den Whites. Auch Transferinsider Fabrizio Romano berichtet von konkreten Gesprächen zwischen den Engländern und dem spanischen Übungsleiter. Dessen ungeachtet sei noch ein weiterer Kandidat im Rennen.

Gracia ist auf der Insel kein Unbekannter, in der Saison 2018/19 führte er den FC Watford ins Finale des FA Cups. In der darauffolgenden Saison musste der 52-Jährige nach einem desolaten Ligastart jedoch frühzeitig seinen Hut nehmen. Darüber hinaus trainierte der Ex-Profi unter anderem den FC Málaga, den FC Valencia und Rubin Kasan. Zuletzt stand Gracia bei dem katarischen Klub Al Sadd an der Seitenlinie.

