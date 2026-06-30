24 Millionen: Bundesliga-Angebot für Estève

RB Leipzig streckt offenbar die Fühler nach Maxime Estève aus. Laut dem französischen Fußballmagazin ‚Onze Mondial‘ befindet sich der Bundesligist in Gesprächen mit dem 24-jährigen Innenverteidiger, der den FC Burnley in diesem Sommer trotz eines bis 2030 datierten Vertrags verlassen könnte.

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Estève strebe nach dem Abstieg aus der Premier League eine Luftveränderung an. Burnley sei bereit, sich Angebote für den 1,93 Meter großen Franzosen anzuhören.

Update (17:41 Uhr): Laut Sacha Tavolieri hat Leipzig ein Angebot in Höhe von 24 Millionen Euro abgegeben.

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Leipzig ist laut ‚Onze Mondial‘ einer der konkretesten Interessenten. Estève stehe auf der RB-Shortlist und passe als linksfüßiger Defensivspieler mit Stärken im Spielaufbau und Zweikampf ins gesuchte Profil der Sachsen. Neben Leipzig sollen weitere europäische Klubs an Estève dran sein, mit Bayer Leverkusen bekundet unter anderem noch ein Bundesligist Interesse.