„Liebe und Hass“ | „Tödliche Verbindung“

„Liebe und Hass“ bei United

Im und ums Old Trafford herum war am Montagabend eine Menge los. Vor dem 2:1-Heimsieg von Manchester United über den Erzrivalen FC Liverpool gab es Fanproteste am altehrwürdigen Theatre of Dreams. Deshalb titelt der ‚Daily Mirror‘ treffend: „Liebe und Hass“. Bei der Demonstration der United-Fans gegen die Besitzer-Familie Glazer kam es zu „unflätigen Gesängen und geworfenen Flaschen“, berichtet der ‚Daily Star‘. Nach Anpfiff gestaltete sich die Gemütslage der Zuschauer aber deutlich besser. „Zänkische Reds werden von Uniteds Leidenschaft weggeblasen“, schreibt die ‚Daily Mail‘ zum Prestigeduell. Der ‚Daily Mirror‘ fasst zusammen: „United startet die Saison mit einem wichtigen Sieg gegen das knarzige Kop“. Für den Erfolg der Red Devils sorgten Jadon Sancho und Marcus Rashford mit ihren Treffern. Der ‚Guardian‘ hebt die beiden Engländer besonders hervor: „Rashford und Sancho heben United über die schlappen Rivalen.“

„Tödliche Verbindung“ zwischen Lewandowski und Fati

Nach einer enttäuschenden Saison 2021/22 sind die Supporter des FC Barcelona wieder positiver gestimmt. Mit Robert Lewandowski und Ansu Fati zieren zwei Gesichter des Aufschwungs das Titelblatt der ‚Mundo Deportivo‘. Dem Bericht der spanischen Tageszeitung zufolge sollen die beiden Offensivakteure nicht nur im Spiel, sondern auch im Training unheimlich gut miteinander harmonieren. Auch auf Seite eins der ‚Sport‘ finden Neuzugang Lewandowski und Youngster Fati ihren Platz. Zwischen beiden Spielern prangt der Schriftzug: „Tödliche Verbindung.“ Es bleibt abzuwarten, ob die beiden Hoffnungsträger Barça zurück in Europas Elite führen können.

Juve „unfähig“

Mehr als ein torloses Remis bei Sampdoria Genua war für Juventus Turin am Montagabend nicht drin. Grund genug für die italienischen Gazetten, metaphorisch auf die Alte Dame einzuprügeln. Vor allem Trainer Massimiliano Allegri bekommt sein Fett weg. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ bezeichnet die Spielweise der Bianconeri als „trocken“ und unterstellt, Juve sei gegen einen kleinen Gegner wie Sampdoria „unfähig, die Führung zu übernehmen“. Fast schon enttäuscht von den Turinern fragt die ‚Tuttosport‘: „Ist das alles?“ Die Abwesenheit von Paul Pogba und Angel Di María hinterlässt eine große Lücke bei Juve, besonders was Kreativität und Spielwitz angeht.