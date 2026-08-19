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Offiziell Bundesliga

Nachfolger steht fest: Gladbach verkauft Elvedi

Eine ganz lange Beziehung geht zu Ende: Nico Elvedi verlässt Borussia Mönchengladbach nach über einer Dekade und wechselt in die Premier League.

von Daniel del Federico
1 min.
Nico Elvedi hört vor dem Spiel Musik @Maxppp

Kurz vor dem Saisonstart im DFB-Pokal gegen den TSV Schott Mainz (Sonntag, 15:30 Uhr) muss Borussia Mönchengladbach einen bitteren Abgang verkraften: Abwehrchef Nico Elvedi verlässt die Fohlen nach elf Jahren im Verein. Premier League-Klub Leeds United erhält den Zuschlag und stattet den 29-Jährigen mit einem Vertrag bis 2029 aus.

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Elvedi war 2015 vom FC Zürich für vier Millionen Euro an den Niederrhein gewechselt und bestritt seitdem 364 Pflichtspiele für die Borussia – kein ausländischer Spieler kam für den Verein häufiger zum Einsatz. Immerhin über ein Transferplus darf man sich in Mönchengladbach freuen: Leeds zahlt dem Vernehmen nach rund zehn Millionen Euro, dazu sichert sich der Bundesligist eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 15 Prozent.

Bei den Peacocks trifft Elvedi auf Ex-Gladbach-Coach Daniel Farke und wird den Kaderplatz von Sebaastian Bornauw (27) einnehmen, der zum Hamburger SV gewechselt ist. Nach Tarik Muharemovic (23) ist der Schweizer Nationalspieler bereits der zweite neue Innenverteidiger an der Elland Road. Gladbach hingegen holt als Ersatz für Elvedi den Japaner Ko Itakura (29) zurück in den Borussia Park.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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