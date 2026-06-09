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Offiziell Bundesliga

Schalke verlängert mit Karius

von Lukas Hörster - Quelle: s04.de
1 min.
Loris Karius gibt lautstark Anweisungen @Maxppp

Loris Karius und Schalke 04 haben sich gesucht und gefunden. Nun belohnen sich beide Seiten mit der Ausweitung der Zusammenarbeit. Wie der Zweiliga-Spitzenreiter mitteilt, hat der 32-jährige Keeper seinen Vertrag um ein Jahr bis 2028 verlängert.

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Direktor Profifußball Youri Mulder sagt zur Verlängerung: „Mit seinen konstant starken Leistungen hat Loris als verlässlicher Rückhalt maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Die Mannschaft kann sich auf ihn verlassen.“ Karius war nach halbjähriger Vereinslosigkeit im Januar 2025 zu den Knappen gestoßen und etablierte sich schnell als sicherer Rückhalt. In der abgelaufenen Saison kassierte Schalke nur 31 Treffer, unter anderem der Verdienst von Karius.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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