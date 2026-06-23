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Gladbach parkt Swider in Köln

von Julian Jasch - Quelle: borussia.de
3 min.
Niklas Swider für Gladbach im Einsatz @Maxppp

Niklas Swider (19) soll die nächsten Entwicklungsschritte beim Lokalrivalen gehen. Borussia Mönchengladbach verleiht den defensiven Mittelfeldspieler für die kommende Spielzeit an Drittligist Viktoria Köln. Gleichzeitig wird der Vertrag des deutschen U19-Nationalspielers um ein Jahr bis 2029 ausgedehnt.

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„Niklas trainiert schon seit Längerem bei den Profis, doch leider ist es aus unterschiedlichen Gründen noch nicht zu seinem Bundesligadebüt gekommen. Nun ist es an der Zeit für ihn, auf höherem Niveau konstant Spielpraxis zu sammeln. Deshalb haben wir seinen Vertrag verlängert“, glaubt Gladbachs Sportchef Rouven Schöder an eine gute Entwicklung des Youngsters, „wir hoffen auf eine erfolgreiche Leihe, damit er sich anschließend dem starken Konkurrenzkampf bei Borussia stellen kann.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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