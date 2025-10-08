Kane-Klausel: Überraschende Bayern-Taktik

Der FC Bayern geht den Poker um Harry Kane (32) offenbar mit Geduld an. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ will der Rekordmeister zunächst abwarten, ob sich der Torjäger in den nächsten Wochen und Monaten konkret mit einem Abschied auseinandersetzt.

Bis zum 31. Januar könnte Kane eine 65 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel aktivieren, die ihm einen Wechsel im Sommer 2026 ermöglicht. Erst nach der Deadline sollen laut ‚Sport Bild‘ die Gespräche über eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags aufgenommen werden.

Ein Spiel mit dem Feuer? Schließlich ließe sich die Wechselgefahr mit einem neu ausgehandelten Kontrakt ohne Klausel schon im Vorfeld aus dem Weg räumen. Kane die Klausel abzukaufen, könnte den Münchner aber teuer zu stehen kommen, so die ‚Sport Bild‘.

Die Lockrufe aus der Premier League dürften somit weiter zu vernehmen sein. Ex-Klub Tottenham Hotspur bekundete in Person von Trainer Thomas Frank bereits öffentlich Interesse an Kane. Die Londoner sollen ein Matching Right besitzen, mit dem sie Angebote anderer englischer Klubs überbieten könnten.