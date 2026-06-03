Letzter WM-Test: Drei große Fragezeichen beim DFB

Der Start der Weltmeisterschaft am 11. Juni rückt immer näher. Die Nationalmannschaften bereiten sich auf das Großturnier in Nordamerika mit Testspielen vor und für die deutsche Auswahl geht es gegen den Gastgeber aus den Vereinigten Staaten. Die Partie gegen die USA am Samstagabend (20:30 Uhr) soll neue Erkenntnisse bringen und als Generalprobe dienen.

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Hält Neuers Wade?

Dass Manuel Neuer ins Tor zurückkehrt und Oliver Baumann verdrängt, beherrschte die Schlagzeilen der Sportmedien über einen längeren Zeitraum. Inzwischen ist etwas Ruhe eingekehrt. Das wird sich aller Voraussicht nach am Samstag ändern. Obwohl Neuer als Nummer eins eingeplant ist, steht noch nicht fest, ob er gegen die USA im Tor stehen kann. Auch am Mittwoch nahm der Routinier nicht regulär am Teamtraining teil.

„Je länger wir der verhärteten Struktur Zeit lassen, desto besser ist es. Wir brauchen da kein Risiko einzugehen“, betonte Julian Nagelsmann nach dem Finnland-Spiel mit Blick auf Neuers Regeneration. Ein Testspiel vor dem Auftakt gegen Curaçao würde aber auch dem 40-Jährigen guttun, um verloren gegangenen Rhythmus zu bekommen und sich mit dem Rest der Mannschaft auf dem Feld vertraut zu machen.

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Das Thema Restverteidigung

Im März wurden gegen Ghana (2:1) und die Schweiz (4:3) vorhandene Probleme offengelegt. In der Defensive war die deutsche Mannschaft durchaus anfällig. Das hatte unter anderem damit zu tun, dass Joshua Kimmich seine Spielmacherrolle von der Rechtsverteidiger-Position sehr offensiv interpretierte, zudem stand die letzte Linie der Deutschen stets hoch und bot im Rücken große Räume für gegnerische Vorstöße.

Auch wenn Gegner USA nicht zu den Favoriten auf den Titelgewinn zählt, ist die Offensive mit pfeilschnellen Spielern gespickt. Flügelspieler Sergiño Dest von der PSV Eindhoven, der sogar lose mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, gehört dazu. Ebenso die ehemaligen Bundesliga-Profs Christian Pulisic und Ricardo Pepi sowie Torjäger Folarin Balogun. Gelingt es den Amerikanern, dem Nagelsmann-Team mit ihrem Tempo zu schaden, könnte das für Gegner im Turnier als Blaupause dienen.

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Formcheck im Angriff

Nachdem Kai Havertz aufgrund des Champions League-Finalspiels gegen Finnland noch gefehlt hatte, gehört der Angreifer des FC Arsenal gegen die Vereinigten Staaten zum Aufgebot. Ob der Gunner die bittere Niederlage in der Königsklasse trotz seines Tores gut weggesteckt hat, wird sich zeigen. Ebenso bleibt interessant, ob Deniz Undav – sollte er erneut eingesetzt werden – seine starke Form bestätigen kann.

Als dritter Stürmer im Bunde will auch Nick Woltemade Eigenwerbung betreiben. Gegen Curaçao möglichst viele Einsatzminuten zu bekommen, ist für die Torjäger wichtig. Bei allem Respekt vor der Mannschaft von der Karibikinsel steht fest, dass zumindest auf dem Papier mit einigen DFB-Toren zu rechnen ist.

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Deshalb wünschen sich die Offensivstars eine gelungene Generalprobe gegen die US-Boys, um sich für das erste Gruppenspiel in Stellung zu bringen. Für einen Mittelstürmer bietet die Eröffnung gegen das Team von Trainer Dick Advocaat die idealen Voraussetzungen, um den perfekten Turnierstart hinzulegen.