Gegen Mainz: Drei Rückkehrer beim BVB

Cheftrainer Niko Kovac kann bei der heutigen Bundesligapartie (20:30 Uhr) von Borussia Dortmund gegen den FSV Mainz 05 wieder auf die zuletzt nicht zur Verfügung stehenden Yan Couto (23), Marcel Sabitzer (31) und Karim Adeyemi (24) bauen. Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge ist das Trio am Mittag mit ins Teamhotel gereist. Mit dabei waren auch die Youngster Luca Reggiani (18), Mathis Albert (16) und Samuele Inácio (17).

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf der Tribüne werden die verletzten Emre Can (32) und Filippo Mane (20) Platz nehmen. Darüber hinaus steht ein kleines Fragezeichen hinter dem Einsatz von Ramy Bensebaini (30), der im Abschlusstraining nur dosiert mitwirken konnte und laut der Regionalzeitung vor seinen Mannschaftskollegen beim Treffpunkt ankam und anschließend von einem Taxi abgeholt wurde. Einen Profi muss Kovac für das Abendspiel ohnehin noch aus dem Kader streichen.