Eintracht Frankfurt forciert eine Verpflichtung von Anton Gaaei. Nach Informationen von ‚Sky‘ sind sich die Hessen mit dem 23-jährigen Rechtsverteidiger über einen Vertrag bis 2031 einig. Aktuell laufen noch die Ablöseverhandlungen mit Ajax Amsterdam.

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Beim niederländischen Rekordmeister steht Gaaei bis 2028 unter Vertrag. Ajax hatte den Dänen (ein A-Länderspiel) vor drei Jahren für 4,5 Millionen Euro von Viborg FF geholt. Für Amsterdam bestritt Gaaei 111 Pflichtspiele (sieben Tore, 13 Assists).

In Frankfurt soll er den Kaderplatz von Rasmus Kristensen (29) einnehmen, der kürzlich für sechs Millionen Euro zum FC Midtjylland wechselte. Das Frankfurter Interesse an Gaaei sickerte bereits vor einer Woche durch, jetzt ist die SGE ihrem Wunschtransfer ganz nah.