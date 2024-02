Vor Lazio: Neuer fehlt im Bayern-Training

Manuel Neuer fehlte am heutigen Montag erneut im Training des FC Bayern. Wie die Münchner mitteilen, setzte der Torhüter ebenso wie Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui aus Gründen der Belastungssteuerung aus. Hingegen war Neuzugang Bryan Zaragoza nach seinem grippalen Infekt wieder dabei.

Neuer hatte in der vergangenen Woche einen Wettlauf gegen die Zeit gewonnen und stand beim Topspiel bei Bayer Leverkusen zwischen den Pfosten, konnte die 0:3-Klatsche aber nicht verhindern. Am Mittwoch (21 Uhr) steht mit dem Champions League-Achtelfinalhinspiel bei Lazio Rom der nächste ganz wichtige Termin für den FCB an. Neuers Einsatz scheint nicht gefährdet.