BVB: Die große Transfer-Hoffnung erfüllt sich

Borussia Dortmund ist in der Bundesliga nach wie vor auf Kurs. Nach dem heutigen 2:1-Arbeitssieg gegen die SV Elversberg stehen nach neun Spielen 21 Punkte auf dem Dortmunder Konto. Auch im DFB-Pokal steht der BVB im Achtelfinale, die einzige Saisonniederlage kassierten die Schwarz-Gelben in der Champions League.

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Dass es für die Borussia ergebnistechnisch so gut läuft, liegt unter anderem an drei Transfers, in die nach der schweren Verletzung von Giannis Konstantelias (23) große Hoffnungen gesetzt wurden. Die Rede ist von Jobe Bellingham (21), Fábio Silva (24) und Carney Chukwuemeka (23), die in ihrem zweiten Jahr einen Leistungssprung hingelegt haben.

Schritte in die richtige Richtung

Nachdem alle drei Akteure nach der ersten Saison im BVB-Trikot teilweise schon als Transfer-Flops abgestempelt wurden, meldet sich das Trio in der laufenden Spielzeit eindrucksvoll zurück. Silva steht nach 15 Einsätzen (nur sechs von Anfang an) bei zehn Torbeteiligungen, auch gegen Elversberg gelang dem Stürmer wieder eine Vorlage. Durch seine Leistungen hat sich Silva sogar im Kader der portugiesischen Nationalmannschaft festgespielt.

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Bellingham hat sich in dieser Saison ebenfalls zu einem Leistungsträger entwickelt. Die Belohnung: Von Thomas Tuchel wurde der athletische Mittelfeldmann erstmals für die englische A-Nationalmannschaft nominiert. „Das ist großartig. Er soll so weitermachen. Aber davon bin ich überzeugt, weil er wirklich eine großartige Einstellung hat, diesen Beruf liebt und deswegen auch ein sehr, sehr großer Spieler werden wird“, schwärmt Trainer Niko Kovac.

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Auch Chukwuemeka kann eine positive Entwicklung attestiert werden. Der österreichische Nationalspieler verletzte sich gegen Elversberg zwar schon wieder, in den jüngsten Spielen wusste der technisch starke Offensivakteur aber durchaus zu gefallen.

Kovacs Geduld zahlt sich aus

Für Kovac kommt der Aufschwung des Trios nicht überraschend: „Ich habe ja immer gesagt, wenn junge beziehungsweise ausländische Spieler dazukommen, dann muss man ihnen auch die Zeit geben, kulturell und strukturell anzukommen. Wir in Deutschland trainieren anders, haben ganz andere Maßstäbe und andere Schwerpunkte als in anderen Ligen.“

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Kovac sieht seine Spieler auf einem guten Weg, fordert aber noch mehr: „Jetzt sieht man, dass die Arbeit, die mit unseren Spielern hier verrichtet wird, Früchte trägt. Es geht nicht sofort. Aber wir bleiben nachhaltig, wir bleiben konsequent in unserem Handeln. Man kann Leistung planen. Und die Leistung generiert den Erfolg. Deswegen freue ich mich, dass diese Jungs solch eine Entwicklung genommen haben, aber sie sind mit Sicherheit noch nicht am Ende. Da geht noch einiges.“