Großer Conte-Knall im Anmarsch?

Wie lange Antonio Conte die SSC Neapel noch betreuen wird, steht derzeit in den Sternen. Matteo Moretto zufolge ist für den heutigen Montag ein Treffen zwischen der Vereinsführung und dem temperamentvollen Cheftrainer anberaumt, bei dem die Parteien klären wollen, wie und ob der gemeinsame Weg fortgesetzt wird. Dabei soll die heikle Situation im Detail analysiert werden. Am gestrigen Sonntag blieb man im dritten Pflichtspiel in Folge tor- und sieglos, musste sich dem FC Bologna sogar mit 0:2 geschlagen geben.

Durch die Niederlage ist Napoli vom ersten auf den vierten Tabellenplatz in der Serie A abgerutscht. Conte sagte im Anschluss gegenüber ‚DAZN Italia‘: „Wir haben nicht die positive Energie, die wir letztes Jahr hatten, aber das ist nichts Neues. Die Jungs wissen, was ich denke. Ich schaffe es nicht, die Energie zu verändern, und das tut mir leid. Ich mache meinen Job nicht gut oder jemand will nicht zuhören.“ In der vergangenen Saison hatte der 56-jährige Italiener die Gli Azzurri zum Scudetto geführt.