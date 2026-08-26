Neues Angebot für Grealish

Für Jack Grealish könnte die nächste Leihe anstehen. Laut ‚The Athletic‘ hat der AFC Sunderland ein Angebot für den offensiven Mittelfeldspieler abgegeben. Die Black Cats würden einen Teil des Gehalts übernehmen und dem Engländer im Anschluss die Möglichkeit geben, ablösefrei festverpflichtet zu werden.

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Bei den Skyblues hat Grealish, der vor fünf Jahren 117,5 Millionen Euro gekostet hatte, keine Zukunft mehr. In der vergangenen Saison wurde der 30-Jährige an den FC Everton verliehen. Bei den Toffees kam er in 20 Spielen auf zwei Tore und sechs Vorlagen.