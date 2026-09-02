Remberg mit klarer Aufforderung an den HSV

Nicolai Remberg (26) kann sich sehr gut vorstellen, seinen 2028 auslaufenden Vertrag beim Hamburger SV vorzeitig zu verlängern. „Ich bin sehr offen dafür, die Gespräche zu führen“, bestätigt der Mittelfeldspieler gegenüber der ‚Sport Bild‘, der die Hamburger damit fast schon direkt auffordert, sich zeitnah an einen Tisch zu setzen.

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Vor rund einem Jahr war Remberg für rund 2,5 Millionen Euro von Holstein Kiel zum HSV gekommen. Dort schwang sich der Rechtsfuß zunächst zum Leistungsträger und später dann zum Kapitän auf. „Was ich beim HSV vorfinde, das schätze ich ungemein“, schwärmt Remberg.