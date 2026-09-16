Trotz immerhin 22 Treffern in 46 Pflichtspielen wirkte Serhou Guirassy in der vergangenen Saison teilweise wie ein Fremdkörper im Spiel von Borussia Dortmund, zeigte sich über seine Situation im Klub immer wieder unzufrieden und liebäugelte mit einem Abgang. Seit dem Sommer hat sich die Stimmungslage um den 30-Jährigen aber gedreht.

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Dazu haben sowohl der Torjäger selbst als auch der Vizemeister beigetragen, wie die ‚Sport Bild‘ berichtet. Demnach hat die Borussia sich im Sommer mit Guirassy zu einem „Gesprächsgipfel“ zusammengesetzt und ihm versprochen, dass er in der neuen Saison deutlich mehr Tore erzielen wird, da der Klub Verstärkungen verpflichten wolle, „die ihn noch deutlich häufiger und besser in Szene setzen werden“.

Neue Vorlagengeber und mental gestärkt

Dortmund hielt Wort, holte mit Konstantinos Karetsas (18), Giannis Konstantelias (23) und später Ethan Nwaneri (19) genau solche Spielerprofile. Zudem klappt das Zusammenspiel mit Fábio Silva (24) extrem gut, der Portugiese und der Guineer bilden ein Top-Duo.

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Guirassy habe im Sommer an seiner mentalen Stärke gearbeitet, wie er der ‚Sport Bild‘ erklärt: „Ich mit jemandem gesprochen, den ich gut kenne und der sich damit auskennt. Man hat im Fußball viel Druck, aber den lasse ich so wenig wie möglich an mich heran. So kann ich dem Team das Beste geben.“

Verlängerung möglich

Diese Entwicklungen haben Guirassy besänftigt und im Klub gehalten. Er habe sich bewusst entschieden, beim BVB zu bleiben: „Darüber gab es für mich auch gar keine Diskussion. Ich habe noch einen Vertrag und ich werde zu jeder Zeit mein Bestes für diesen Klub geben.“

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Der aktuelle Vertrag des 28-fachen Nationalspielers, der in dieser Spielzeit in bisher fünf Pflichtspielen sechs Scorerpunkte sammelte, läuft noch bis 2028. Doch auch eine Verlängerung kann sich Guirassy nun vorstellen: „Wenn ich dieses Niveau auch in den kommenden Jahren habe – warum nicht? Ich fühle mich fit und wir werden sehen, was die Zukunft noch für mich bereithält. Ich habe hier noch Großes vor.“