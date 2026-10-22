Die Viessmann Generations Group steigt als Gesellschafter beim FC Bayern München ein. Das gibt der Rekordmeister in einer offiziellen Mitteilung bekannt. Das Münchner Familienunternehmen übernimmt das letzte verfügbare Anteilspaket, das ursprünglich fünf Prozent umfasste. „Da die Transaktion im Zuge einer Kapitalerhöhung erfolgt, ergibt der rechnerische Wert dieser Beteiligung dann knapp 6,7 Prozent“, teilt der FCB auf seiner Website mit.

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Viessmann Generations Group wird Gesellschafter der FC Bayern München AG. ℹ️ 🔗 https://t.co/QOZcg2EX5u https://t.co/2VLnnSG69C — FC Bayern München (@FCBayern) October 22, 2026

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Für den Einstieg soll der FC Bayern Berichten zufolge 250 Millionen Euro erhalten. Der Verein behält weiterhin 70 Prozent der Anteile an der FC Bayern München AG. Weitere Gesellschafter sind Audi, Adidas und Allianz SE.