Freiburg: Schlotterbeck will wechseln

Keven Schlotterbeck würde den SC Freiburg gerne schon im Januar verlassen. „Ich möchte einfach wieder auf dem Fußballplatz stehen und Fußball spielen. Deswegen kommt es auch für mich in Frage zu einem anderen Verein zu wechseln und Spielzeit zu bekommen. Ich stehe in Verbindung mit den Verantwortlichen des SC Freiburg und letztlich hoffe ich, dass wir gemeinsam für meine Situation eine gute Lösung finden werden“, so der Innenverteidiger gegenüber ‚Transfermarkt.de‘.

In der Bundesliga kam Schlotterbeck in dieser Spielzeit erst zu zwei Kurzeinsätzen. Der 25-Jährige gibt zu: „Ich bin ein wenig enttäuscht über die Spielzeit, die ich bisher bekommen habe. Ich habe mir sehr viel vorgenommen vor dem Saisonstart und die Anzahl der Spielminuten spiegelt meine Erwartungen leider nicht wider.“ Erst im vergangenen Sommer hatte Schlotterbeck einen neuen Vertrag beim Sportclub unterzeichnet.

