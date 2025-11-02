Menü Suche
Barça startet die Operation Rashford

von Tobias Feldhoff
Marcus Rashford feiert einen Treffer @Maxppp

Beim FC Barcelona unternimmt man konkrete Schritte, um den bisherigen Leihspieler Marcus Rashford (28) über die Saison hinaus zu binden. Laut der ‚Sport‘ laufen Gespräche, in denen man abklopfen will, ob der englische Angreifer zu Gehaltseinbußen bereit wäre.

Gekoppelt ist die Leihe an eine 35 Millionen Euro teure Kaufoption, von der Manchester United wohl auch nicht abrücken wird. Rashfords bisheriges Gehalt können die Katalanen allerdings nicht in Gänze stemmen. Fünf Treffer und sieben Vorlagen hat der Rechtsfuß in seinen bisherigen 13 Auftritten gesammelt und sich somit nach schwierigem Start zu einem wichtigen Leistungsträger aufgeschwungen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
