Deutliche Worte: Klose kritisiert Nationalspieler

Miroslav Klose bemängelt fehlende Einstellung und einen Mangel an Führungsspielern in der deutschen Nationalmannschaft. Im Interview mit ‚ntv‘ kritisiert der DFB-Rekordtorjäger und derzeitige Nürnberg-Coach die zuletzt gezeigten Leistungen der Adlerträger: „Die waren nicht so, wie ich Deutschland gerne sehe. Ich weiß, dass man in den Länderspielpausen, wenn man international spielt, zur Nationalmannschaft kommt und sagt: Mehr oder weniger können wir uns ein paar Tage ausruhen. So haben sie vielleicht manches Spiel bestritten – und das hat mir nicht gefallen. Es ist klar, dass es eine Ehre sein muss, für Deutschland zu spielen. Das darf nicht selbstverständlich sein.“

Den Grund dafür, dass nicht jeder Nationalspieler immer konzentriert und maximal leistungsbereit war, sieht Klose in der geringen Zahl der Führungsspieler im DFB-Kader. „Es gibt nicht viele, die dieses Amt übernehmen können, die Führung für Deutschland. Deswegen braucht es Spieler, die da reinwachsen müssen – vor allem bei einer jungen Mannschaft. Ich bin gespannt, wer sich da durchsetzt“, so der Weltmeister von 2014.