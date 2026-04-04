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Bundesliga

BVB-Zukunft: Guirassy legt sich fest

Die Zukunft von Serhou Guirassy bleibt ein Dauerthema bei Borussia Dortmund. Geht es nach dem Mittelstürmer, wagt er im Sommer nochmal ein neues Abenteuer.

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Serhou Guirassy im Dortmund-Trikot @Maxppp

Seit geraumer Zeit beschäftigt sich Serhou Guirassy (30) mit einem Abschied von Borussia Dortmund. Inzwischen hat sich der Mittelstürmer darauf festgelegt, dass er den Schwarz-Gelben im Anschluss an die Saison den Rücken kehren möchte, berichtet die ‚Bild‘. Einzige Voraussetzung: Ein passendes Angebot trudelt beim Guineer (26 Länderspiele) ein.

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Guirassys Bruder und Berater Karamba erkundigt sich schon eine Weile nach Optionen auf dem Markt. Interesse wird unter anderem Fenerbahce, dem AC Mailand, Tottenham Hotspur sowie Klubs aus Saudi-Arabien nachgesagt. Konkretisiert hat sich eine Spur bislang nicht.

Bitter für den BVB: Der bis 2028 datierte Vertrag des Torjägers beinhaltet eine Ausstiegsklausel über 35 Millionen Euro, die erst ab Juli gültig ist. Bis dahin ist die potenzielle Ablöse also frei verhandelbar, frühe Planungssicherheit haben die Verantwortlichen aber nicht.

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Nachfolger im Visier

Immerhin wird sich längst auf einen Guirassy-Abflug vorbereitet. Fisnik Asllani (23/TSG Hoffenheim), Bendeguz Kovacs (18/AZ Alkmaar), Armando González (22/Deportivo Guadalajara) und Nicolò Tresoldi (21/FC Brügge) sind Namen, die aktuell durch die Strobelallee geistern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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