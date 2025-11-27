Schon vor Ort: Überraschender Job für Mislintat?

Sven Mislintat steht womöglich vor einem Überraschungswechsel. Einem Bericht der ‚Dresdner Neueste Nachrichten‘ zufolge gehört der 53-Jährige bei Dynamo Dresden zu den Kandidaten für die Nachfolge des ehemaligen Geschäftsführers Sport Thomas Brendel, von dem sich der Zweitligist vor fast drei Wochen trennte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge befindet sich Mislintat bereits in Dresden, um Verhandlungen mit den Verantwortlichen zu führen und sich das Trainingsgelände anzusehen. Für den Funktionär wäre es die erste Aufgabe nach knapp zehn Monaten Abstinenz.

Bis Februar dieses Jahres war er als Technischer Direktor bei Borussia Dortmund angestellt. Auch für den FC Arsenal, den VfB Stuttgart und Ajax Amsterdam war Mislintat in seiner Laufbahn schon aktiv. Möglicherweise wagt er in Kürze ein neues Abenteuer im deutschen Unterhaus.