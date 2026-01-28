Pogba vor Vertragsauflösung?

Das Kapitel AS Monaco könnte für Paul Pogba schneller wieder beendet sein als gedacht. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, erwägt man im Fürstentum aufgrund der anhaltenden Verletzungsprobleme eine Vertragsauflösung. Sollte in der nächsten Zeit keine Besserung eintreten, wolle man sich mit dem Mittelfeldspieler an einen Tisch setzen.

Eigentlich wollte der 32-jährige Franzose bei den Monegassen seine Karriere nach der abgesessenen Dopingsperre wieder ankurbeln, um noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Aufgrund der Verletzungen absolvierte Pogba jedoch erst drei Kurzeinsätze für den Verein.