Menü Suche
Kommentar
Ligue 1

Pogba vor Vertragsauflösung?

von Luca Hansen - Quelle: Gazzetta dello Sport
Paul Pogba auf der Tribüne @Maxppp

Das Kapitel AS Monaco könnte für Paul Pogba schneller wieder beendet sein als gedacht. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, erwägt man im Fürstentum aufgrund der anhaltenden Verletzungsprobleme eine Vertragsauflösung. Sollte in der nächsten Zeit keine Besserung eintreten, wolle man sich mit dem Mittelfeldspieler an einen Tisch setzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eigentlich wollte der 32-jährige Franzose bei den Monegassen seine Karriere nach der abgesessenen Dopingsperre wieder ankurbeln, um noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Aufgrund der Verletzungen absolvierte Pogba jedoch erst drei Kurzeinsätze für den Verein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Monaco
Paul Pogba

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Monaco Logo AS Monaco
Paul Pogba Paul Pogba
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert