Torjäger Sissoko in die Bundesliga?

Angreifer Omar Sissoko könnte im Sommer nach Deutschland wechseln. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, finden deutsche und spanische Klubs Gefallen am Profil des 19-Jährigen vom Pau FC. Konkrete Namen nennt die Zeitung nicht.

In der zweiten französischen Liga kam Sissoko in dieser Saison bislang in 17 Spielen zum Einsatz und konnte vier Tore erzielen. Bis zum Sommer ist der französische U19-Nationalspieler noch vom Paris FC ausgeliehen. Sein Vertrag dort läuft 2027 aus.