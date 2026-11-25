Ritsu Doan (28) hat die Gründe für den gescheiterten Wechsel zu Al-Ittihad nach Saudi-Arabien im vergangenen Sommer erläutert. Auf der heutigen Pressekonferenz erklärte der Flügelspieler: „Meine Frau will mich noch länger in einer Topliga spielen sehen, auch ich war von einem Wechsel nach Saudi-Arabien nicht hundertprozentig überzeugt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem geplatzten Wüsten-Wechsel trauert der Japaner nicht nach. „Ich bin sehr glücklich, in Frankfurt geblieben zu sein. Ich spiele in einer Topmannschaft und Topliga, es macht mir sehr viel Spaß“, betonte Doan. Ex-Sportchef Markus Krösche hatte dem 17-Millionen-Transfer zuvor bereits grünes Licht gegeben.