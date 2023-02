Chelsea-Wintereinkauf Santos zurück nach Brasilien

Der FC Chelsea hat endlich einen Leihklub für Wintereinkauf Andrey Santos gefunden. Wie der brasilianische ‚SBT Sports‘-Journalist Lucas Pedroza berichtet, geht es für den 18-jährigen Mittelfeldspieler bis Ende Juni zurück in dessen Heimat Brasilien zu Ex-Klub Vasco da Gama. Dabei übernehmen die Blues das volle Gehalt von Santos. Grundbedingung für die Leihe war unter anderem, dass der Youngster an der U20-Weltmeisterschaft in Indonesien (20. Mai bis 11. Juni) teilnehmen kann.

Darüber hinaus endet das Leihgeschäft bereits Ende Juni und nicht wie in Südamerika üblich zum Jahresende, wenn die Saison ausgespielt ist. Santos war Anfang Januar für 12,5 Millionen Euro von Vasco da Gama nach London gewechselt. Allerdings wurde dem Kapitän der brasilianischen U20-Nationalmannschaft die Arbeitsgenehmigung für die Premier League verwehrt.

