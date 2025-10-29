BVB: Die Hoffnung bei Nmecha

Borussia Dortmund plant langfristig mit Felix Nmecha (25). „Felix gehört zu unserer sehr stabilen Achse. Aufgrund seines Alters und seiner Vertragslaufzeit gehört er zu den Spielern, die in den nächsten Jahren sehr wichtig für uns sein werden. Man sieht, wie wichtig er schon jetzt für uns ist - und sein Weg ist hoffentlich noch lang bei uns“, betont Geschäftsführer Sport Lars Ricken gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nmecha wechselte vor zwei Jahren vom VfL Wolfsburg in den Ruhrpott. Angesichts der hohen Ablösesumme von 30 Millionen Euro sorgte der Transfer vielerorts für Stirnrunzeln. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat der deutsche Nationalspieler, dessen Vertrag bis 2028 läuft, seine Kritiker eines Besseren belehrt und sich beim BVB durchgesetzt. Im Team von Niko Kovac gehört der technisch beschlagene und dynamische Mittelfeldakteur zu den absoluten Leistungsträgern.