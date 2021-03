Ruiz: Die Spur führt zu Atlético

Koke (29), Marcos Llorente (26) oder auch Saúl Ñíguez (26) – bei Atlético tummeln sich einige hochkarätige Spieler im Mittelfeld. Mindestens einer der beiden Letztgenannten könnte im Sommer ein neues Kapitel aufschlagen. So sollen Manchester United und Paris St. Germain bereits bei den Rojiblancos vorstellig geworden sein, um sich nach einem Transfer von Llorente zu erkundigen. Bei den Red Devils ist sogar schon von einem Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro die Rede.

An einer Verpflichtung von Saúl soll wiederum der FC Bayern München arbeiten. Auch in diesem Fall soll bereits ein Angebot des deutschen Rekordmeisters auf dem Tisch der Verantwortlichen liegen. Eine Ablöse zwischen 35 und 50 Millionen Euro ist im Gespräch. Passend dazu berichtete die ‚tz‘ zuletzt, dass sich die Bayern im Sommer im zentralen Mittelfeld verstärken wollen.

Ruiz möchte nach Spanien zurückkehren

Nur naheliegend also, dass sich Atlético bereits nach einem möglichen Ersatz erkundigt. Fündig geworden sind die Spanier laut der ‚Mundo Deportivo‘ in Italien, genauer gesagt beim SSC Neapel. Hier zieht Fabián Ruiz im Mittelfeld die Fäden. Der Linksfuß möchte Berichten zufolge im Sommer in seine spanische Heimat zurückkehren.

Bereit vergangene Saison starteten die Madrilenen kurz vor Ablauf der Transferfrist einen Versuch, den heute 24-Jährigen als Ersatz für den ebenfalls auf den letzten Drücker zum FC Arsenal gewechselten Thomas Partey (27) zu gewinnen. Napoli wollte den Leistungsträger aber nicht mehr mitten in der Saison ziehen lassen. Gut möglich, das Verpasstes mit einem Jahr Verspätung nachgeholt wird. Voraussetzung ist jedoch erstmal der Verkauf einer der genannten Spieler.