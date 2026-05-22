HSV: Kommen drei neue Stürmer?

Der Hamburger SV muss nach den Abgängen von Damion Downs (21) und Ransford Königsdörffer (24) im Angriff nachlegen. Dem ‚Hamburger Abendblatt‘ zufolge wollen die Rothosen im Sommer mindestens zwei neue Stürmer holen. Da sich bei Robert Glatzel (32) die Anzeichen für einen Abschied verdichten, werde wohl sogar nach drei Angreifern gefahndet.

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In der abgelaufenen Saison stellte der HSV die drittschwächste Offensive der Bundesliga (40 Tore). Die besten Torschützen waren in Fábio Vieira (25/sieben Tore) und Luka Vuskovic (19/sechs Tore) keine Stürmer. Zudem sind beide in der kommenden Saison voraussichtlich nicht mehr da.