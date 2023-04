Ausstiegsklausel: Lienhart vor Freiburg-Abschied?

Hinter der Zukunft von Philipp Lienhart beim SC Freiburg steht ein großes Fragezeichen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, gibt es Interesse aus der Bundesliga am Innenverteidiger der Breisgauer. Der 26-Jährige zeigte sich zuletzt ebenso offen für einen Wechsel nach Spanien. In seinem bis 2024 datierten Vertrag ist dem Bericht zufolge außerdem eine Ausstiegsklausel in zweistelliger Millionenhöhe verankert.

Doch auch ohne die Klausel im Hinterkopf müssen sich die Verantwortlichen des Europa League-Teilnehmers mit einem Verkauf beschäftigen, sollte Lienhart das ihm vorliegende Angebot zur Verlängerung seines Kontrakts ausschlagen. Ein weiteres Jahr später wäre der elffache österreichische Nationalspieler ablösefrei. Bis April erwartet sich der SC eine Antwort von der Spielerseite.

