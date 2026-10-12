FC Bayern: Mittelfeld-Lösung in der Hinterhand

Dass Javier Fernández überhaupt den Sprung zum Profi geschafft hat, ist aller Ehren wert. Das so wichtige letzte Jahr im Jugendbereich verpasste der Mittelfeldspieler schließlich wegen zweier schwerer Verletzungen nahezu komplett.

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Umso beeindruckender, dass Fernández mittlerweile den Taktstock beim Zweitliga-Spitzenteam 1. FC Nürnberg schwingt. Ballsicher und mutig bis rotzfrech agiert der 19-Jährige im Zentrum. Auch beim jüngsten 4:4 gegen den VfL Wolfsburg hatte er bei zwei Treffern die Füße im Spiel.

Mr. Unbesiegbar

Stand Fernández auf dem Feld, hat der Club noch kein Spiel verloren. Und der Spanier ist wohlgemerkt schon seit Januar da.

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Damals kam Fernández per Leihe vom FC Bayern. Die Münchner statteten den Hochbegabten zuvor noch mit einem frischen Vertrag bis 2028 aus, ehe man die Leihe nach Nürnberg im Sommer verlängerte. Eine für die Entwicklung des Spielers goldrichtige Entscheidung.

Klose macht großen Vergleich

Miroslav Klose verglich Fernández zuletzt schon mit zwei seiner Weltmeister-Kollegen von 2014: „Die zwei, die ich kenne und die genauso waren, waren Thomas Müller und Toni Kroos.“

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Was der FCN-Trainer meint: Fernández bringt das Selbstbewusstsein der früheren Bayern-Stars mit, macht sich keinen Kopf nach missglückten Aktionen. Eine Eigenschaft, die ihm im Sommer bei der geplanten Rückkehr nach München sicherlich helfen wird.

Fernández‘ Perspektiven im Starensemble sind nach aktuellem Stand gar nicht so übel. Im Mittelfeld müsste er sich sicherlich erstmal hinter Joshua Kimmich (31), Aleksandar Pavlovic (22) und Tom Bischof (21) einreihen. Den Kampf um Platz vier gegen Bara Sapoko Ndiaye (19) könnte er aber gewinnen. Außerdem müssen sich die Münchner schon auf die Post-Kimmich-Ära vorbereiten. Die Leistungen des Vizekapitäns wurden zuletzt schwächer.

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Fernández passt zu Kompany

Als progressiver, ballsicherer Mittelfeldmann passt Fernández zum Fußball von Vincent Kompany. 1,86 Meter Körpergröße bieten zudem gute Voraussetzungen für Luft- und Bodenzweikämpfe sowie Balleroberungen. 100 gewonnene Zweikämpfe sind nach sieben Spieltagen der höchste Wert in der zweiten Liga.

Klose mahnt jedoch auch: „Wir müssen ihn schon auf dem Boden halten. Im Training hatte er auch zwei, drei Dinge, wo er sich früher vom Ball trennen muss, aber dann noch einmal und noch einmal ins Dribbling und auf einen Beinschuss geht. Aber da bin ich eng dran an ihm.“ Diese Flausen sollte sein Trainer ihm noch austreiben, ehe es für den nach einem Aufstieg vielleicht noch selbstbewussteren Fernández 2027 zurück nach München geht.