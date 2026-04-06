Menü Suche
Kommentar 12
FT-Kurve Bundesliga

Ein Fragezeichen: So könnte Bayern gegen Real spielen

Am morgigen Dienstag wartet auf den FC Bayern das bis dato vielleicht wichtigste Spiel der laufenden Saison. Wird Torjäger Harry Kane bereit sein für die Startelf?

von Julian Jasch
Vorschau PSG-Bayern @Maxppp

Am morgigen Dienstag (21 Uhr) will der FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League erstmals seit 2012 wieder als Sieger gegen Real Madrid vom Platz gehen. Dabei kann FCB-Cheftrainer Vincent Kompany personell aus dem Vollen schöpfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Abzuwarten bleibt lediglich, ob Torgarant Harry Kane (30) bereit ist für die Startelf. Der Engländer war angeschlagen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt, konnte am heutigen Ostermontag aber am Abschlusstraining der Münchner teilnehmen.

So könnte Bayern spielen

defaultAltAttribute
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (12)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
UEFA Champions League
FC Bayern
Real Madrid
Harry Kane

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
UEFA Champions League UEFA Champions League
FC Bayern Logo FC Bayern München
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Harry Kane Harry Kane
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert