Ein Fragezeichen: So könnte Bayern gegen Real spielen

Am morgigen Dienstag (21 Uhr) will der FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League erstmals seit 2012 wieder als Sieger gegen Real Madrid vom Platz gehen. Dabei kann FCB-Cheftrainer Vincent Kompany personell aus dem Vollen schöpfen.

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Abzuwarten bleibt lediglich, ob Torgarant Harry Kane (30) bereit ist für die Startelf. Der Engländer war angeschlagen von der Nationalmannschaft zurückgekehrt, konnte am heutigen Ostermontag aber am Abschlusstraining der Münchner teilnehmen.

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