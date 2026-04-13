Rexhbecaj vor überraschender Rückkehr

Elvis Rexhbecaj wagt im Sommer ein neues Abenteuer. Der auslaufende Vertrag beim FC Augsburg wird nicht verlängert, weshalb der 28-Jährige ablösefrei auf den Markt kommt. Zahlreiche Bundesligisten sind am Mittelfeldspieler interessiert, der eine klare Tendenz haben soll.

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Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht Rexhbecaj kurz vor einer Rückkehr zum VfL Wolfsburg. Der Kosovare sei sogar bereit, mit seinem Ausbildungsverein den Gang in die zweite Liga anzutreten. Von 2010 bis 2020 hatte Rexhbecaj bereits für den VfL gespielt, anschließend wurde er mehrmals verliehen. 2022 folgte der Verkauf an den FCA.

Der abstiegsgefährdete Bundesligist würde sich im Rennen um den Linksfuß gegen zahlreiche Liga-Konkurrenten durchsetzen. Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen werben intensiv um Rexhbecaj. Der größte VfL-Konkurrent ist dem ‚kicker‘ zufolge derzeit Union Berlin. Vieles läuft jedoch darauf hinaus, dass das Trio leer ausgeht.