Arminia: Wird Momuluh zum Rekordverkauf?

Um Monju Momuluh entbrennt womöglich ein millionenschweres Tauziehen. Laut der ‚Bild‘ zeigt der niederländische Erstligist NEC Nijmegen Interesse am 24-jährigen Rechtsaußen. Bei einer Ablöse von vier bis fünf Millionen Euro sei Arminia Bielefeld verkaufsbereit. Momuluh könnte so mit dem vereinsinternen Rekordverkauf Patrick Wimmer (24) gleichziehen, den der DSC 2022 für fünf Millionen an den VfL Wolfsburg verkaufte.

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Das ‚Westfalen-Blatt‘ berichtet zudem, dass englische Zweitligisten die Fühler ausstrecken, auch Vereine aus Deutschland sollen ein Auge auf Momuluh geworfen haben. Der Rechtsfuß war vor knapp zwei Jahren von Hannover 96 nach Bielefeld gewechselt. Hannover besitzt eine Weiterverkaufsbeteiligung, die bei über zehn Prozent liegen soll. In der laufenden Zweitliga-Saison kommt Momuluh auf zwölf Scorerpunkte (vier Tore, acht Assists) in 27 Einsätzen.