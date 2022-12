DFB: Größere Rolle für Watzke?

Hans-Joachim Watzke könnte künftig eine größere Rolle beim DFB einnehmen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, diskutieren die Verantwortlichen derzeit, ob der Geschäftsführer von Borussia Dortmund mehr beim Deutschen Fußballbund involviert werden soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Krisengipfel in der kommenden Woche ist Watzke als aktueller DFB-Vizepräsident auch eingeladen. Dort will DFB-Präsident Bernd Neuendorf mit Hansi Flick und Oliver Bierhoff analysieren, woran das frühe Ausscheiden bei der WM in Katar auszumachen ist.