Englischer Nationalspieler für West Ham?

Angel Gomes könnte im Sommer in die Premier League zurückkehren. Wie ‚The Guardian‘ berichtet, möchte West Ham United den vierfachen englischen Nationalspieler im Sommer ablösefrei vom OSC Lille verpflichten. Trainer Graham Potter sei auf der Suche nach einem Sechser, der seine Stärken im Ballbesitz-Spiel hat und soll überzeugt sein, in Person von Gomes den passenden Kandidaten gefunden zu haben. Neben den Hammers wurden auch Manchester United, Tottenham Hotspur und Aston Villa bereits mit dem 24-Jährigen in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gomes wechselte im Sommer 2020 ablösefrei von Manchester United zu Lille. Nach einer einjährigen Leihe zum portugiesischen Erstligisten Boavista FC gehört der technisch starke Rechtsfuß seit 2021 zum Stammpersonal der Franzosen. In bislang 134 Partien konnte der Rechtsfuß zehn Tore erzielen und 19 weitere Treffer vorlegen. Bereits im vergangenen Sommer soll sich West Ham neben Borussia Dortmund um den Engländer bemüht haben.