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2. Bundesliga

Elversberg holt weiteren Book-Ersatz

von David Hamza - Quelle: Rheinische Post
Fortuna-Sportdirektor Christian Weber blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. @Maxppp

Christian Weber steht kurz vor einem Engagement bei der SV Elversberg. Nach Informationen der ‚Rheinischen Post‘ wird der 42-Jährige voraussichtlich in der kommenden Woche beim Tabellendritten der 2. Bundesliga unterschreiben. Weber wurde Ende des vergangenen Jahres bei Fortuna Düsseldorf freigestellt, nun erfolgte laut der ‚Rheinischen Post‘ die Einigung über eine Vertragsauflösung.

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In Elversberg soll Weber das Amt des Sportdirektors übernehmen und gemeinsam mit Josef Welzmüller, der am Dienstag als Technischer Direktor vorgestellt wurde, die Nachfolge von Ole Book (Borussia Dortmund) antreten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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